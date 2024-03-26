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وزير خارجية فنلندا: نحن والسويد نؤيد فرض جولة جديدة من العقوبات الأوروبية ضد روسيا (سكاي نيوز)

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:22
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