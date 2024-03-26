Advertisement

أخبار عاجلة

تأجيل اجتماع الحكومة الإسرائيلية الذي كان مقررا اليوم لإقرار قانون التجنيد

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:23
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قانون التجنيد إهانة للجيش والمشاركون في الحكومة ضالعون بهذه الوصمة الأخلاقية (الجزيرة)
lebanon 24
26/03/2024 11:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد: قانون التجنيد الذي سيطرح هذا الأسبوع وجه لأفظع حكومة في تاريخ البلاد
lebanon 24
26/03/2024 11:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
القناة ١٢ الإسرائيلية عن غانتس: سنترك حكومة الطوارئ إذا تم إقرار قانون التجنيد الجديد (الجزيرة)
lebanon 24
26/03/2024 11:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع الإسرائيلي: لن أؤيد مقترح قانون الإعفاء من التجنيد الذي سيطرحه نتنياهو
lebanon 24
26/03/2024 11:24:14 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
05:19 | 2024-03-26
05:07 | 2024-03-26
05:07 | 2024-03-26
05:06 | 2024-03-26
05:04 | 2024-03-26
05:01 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24