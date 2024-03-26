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الجيش الإسرائيلي يقول إنه هاجم 60 هدفا في غزة خلال 24 ساعة (العربية)

Lebanon 24
26-03-2024 | 03:25
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