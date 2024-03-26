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إذاعة الجيش الإسرائيلي: جندي يطلق النار على فلسطيني حاول سرقة سلاحه خلال اقتحام مخيم بلاطة في نابلس

Lebanon 24
26-03-2024 | 04:49
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