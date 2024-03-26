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وزير الدفاع العراقي لـ "العربية": لا اتفاق مع تركيا على عمليات مشتركة ضد حزب العمال الكردستاني

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:01
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