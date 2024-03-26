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جهاز الأمن الاتحادي الروسي يقول إنه أحبط هجوما لأحد المقاتلين الروس الموالين لأوكرانيا في منطقة سامارا الروسية وإنه فجر نفسه خلال القبض عليه

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:00
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