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مكتب نتنياهو: رفض حماس مقترح التسوية الأميركي انعكاس للضرر الناجم عن قرار مجلس الأمن

Lebanon 24
26-03-2024 | 05:07
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