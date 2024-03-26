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المتحدث باسم الخارجية القطرية: نرحب بقرار مجلس الأمن الداعي إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة خلال شهر رمضان (الجزيرة)

Lebanon 24
26-03-2024 | 06:10
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