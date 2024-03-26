وزير الداخلية بسام مولوي بعد اجتماع مجلس الأمن المركزي: بحثنا في التدابير المتّخذة لمناسبة الأعياد واطلعنا على التدابير التي بدأت القوى الأمنيّة بتطبيقها

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