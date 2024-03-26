مولوي: طلبنا من الأجهزة الأمنية أن تساعد وأن تكون على الأرض لضمان أمن المواطنين في الأعياد وشدّدنا على ضرورة مواكبة العمل على الأرض بعمل استخباراتي لتلافي أي حدث

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