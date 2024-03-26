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القناة 13 الإسرائيلية: قادة احتياط قالوا لنتنياهو إن الخطوط العريضة لقانون التجنيد تضر بشكل خطير بأمن الدولة (الجزيرة)

Lebanon 24
26-03-2024 | 10:09
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