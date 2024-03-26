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حزب الله: استهدفنا ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل"مقر القيادة الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر من 50 صاروخ كاتيوشا
Lebanon 24
26-03-2024
|
10:52
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