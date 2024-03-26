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المنسق الأممي لعملية السلام بالشرق الأوسط: الأونروا ضرورة لا غنى عنها ولا يمكن استبدالها

Lebanon 24
26-03-2024 | 11:01
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