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وزيرة الخارجية الألمانية من تل أبيب: الوضع الإنساني في غزة جحيم (الشرق)

Lebanon 24
26-03-2024 | 11:10
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