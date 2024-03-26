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الخارجية الفلسطينية: إسرائيل بدأت حربها على رفح منذ أيام عبر قصف منازل المدنيين

Lebanon 24
26-03-2024 | 11:58
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