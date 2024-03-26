ميقاتي: من يعيب على الحكومة أنها ماضية في عملها عليه أن يبادر الى القيام بواجباته في إنتخاب رئيس جديد للجمهورية لاكتمال عقد المؤسسات الدستورية وتلاقيها في ورشة واحدة للنهوض بالوطن

Lebanon 24