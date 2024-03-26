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ميقاتي: إنتخاب الرئيس هو المهمة الاساسية للسادة النواب لا التصويب المجاني على حكومة يعلم الجميع بأنها تواجه التحديات الواحدة تلو الاخرى بروح المسؤولية
Lebanon 24
26-03-2024
|
12:58
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