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رئيس شركة إلبيت الإسرائيلية للصناعات العسكرية: أرباحنا انخفضت بنسبة 22% بعد الحرب على غزة

Lebanon 24
26-03-2024 | 14:10
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