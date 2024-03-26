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أخبار عاجلة
مسؤول إسرائيلي: المفاوضات متعثرة بشكل كبير وهناك فجوة أساسية بين إسرائيل وحماس
Lebanon 24
26-03-2024
|
15:03
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