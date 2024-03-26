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أوستن: العمليات في رفح لا ينبغي أن تستمر من دون خطة موثوقة وقابلة للتنفيذ تضمن سلامة المدنيين

Lebanon 24
26-03-2024 | 15:51
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