Advertisement

أخبار عاجلة

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني يعيّن شايع الزنداني وزيراً للخارجية

Lebanon 24
26-03-2024 | 18:25
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني: الحل في البحر الأحمر ليس في "العمليات الدفاعية" بل في "القضاء على قدرات الحوثيين"
lebanon 24
27/03/2024 03:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
اليمن... رئيس الوزراء يدعو للوحدة داخل مجلس القيادة
lebanon 24
27/03/2024 03:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
مجلس الوزراء يعيّن رئيساً للأركان.. والزيادات على الرواتب ومعاشات التقاعد غداً
lebanon 24
27/03/2024 03:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
حزب الله: استهدفنا ثكنة يردن في الجولان السوري المحتل"مقر القيادة ‏الرئيسي في زمن الحرب" بأكثر ‏من 50 صاروخ كاتيوشا
lebanon 24
27/03/2024 03:46:24 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-03-26
19:59 | 2024-03-26
19:40 | 2024-03-26
19:38 | 2024-03-26
19:26 | 2024-03-26
19:14 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24