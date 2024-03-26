Advertisement

أخبار عاجلة

المبعوث الأميركي للسودان: نتطلع لاستئناف محادثات السلام في جدة في 18نيسان المقبل

Lebanon 24
26-03-2024 | 18:41
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
مستشار الأمن القومي الأميركي: أجريت محادثات بناءة مع وزير الدفاع الإسرائيلي في البيت الأبيض بشأن سبل ضمان هزيمة "حماس" في غزة
lebanon 24
27/03/2024 03:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
محاكمة ترامب في قضية ستورمي دانييلز تبدأ في 15 نيسان المقبل (أ.ف.ب)
lebanon 24
27/03/2024 03:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
وسع التفويض الممنوح له.. الوفد الإسرائيلي توجه للدوحة لاستئناف محادثات غزة
lebanon 24
27/03/2024 03:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
الدفاع الأميركية: الوزير أوستن سيستضيف نظيره الإسرائيلي في اجتماع ثنائي الأسبوع المقبل
lebanon 24
27/03/2024 03:46:49 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-03-26
19:59 | 2024-03-26
19:40 | 2024-03-26
19:38 | 2024-03-26
19:26 | 2024-03-26
19:14 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24