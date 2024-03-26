Advertisement

أخبار عاجلة

الدفاعات الجوية تُسقط 18 هدفاً جوياً قرب مدينة بيلغورود الروسية

Lebanon 24
26-03-2024 | 18:44
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية تُسقط طائرة مسيّرة أوكرانية فوق مقاطعة بيلغورود
lebanon 24
27/03/2024 03:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
سلطات مدينة بيلغورود الروسية تغلق المراكز التجارية والمدارس بسبب ضربات أوكرانية (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 03:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
حاكم بيلغورود الروسية: قتيل و3 جرحى في هجمات جوية أوكرانية جديدة على المدينة (سكاي نيوز عربية)
lebanon 24
27/03/2024 03:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
وزارة الدفاع الروسية: الدفاعات الجوية الروسية تدمر طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة كورسك
lebanon 24
27/03/2024 03:47:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
20:00 | 2024-03-26
19:59 | 2024-03-26
19:40 | 2024-03-26
19:38 | 2024-03-26
19:26 | 2024-03-26
19:14 | 2024-03-26
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24