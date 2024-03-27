Advertisement

أخبار عاجلة

الجيش الإسرائيلي يقول إنه استهدف مبنى عسكريا تابعا للجماعة الإسلامية بالهبارية جنوبي لبنان (العربية)

Lebanon 24
27-03-2024 | 01:29
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الإسرائيلي: استهدفنا مساء أمس مواقع لحزب الله في طير حرفا والظهيرة جنوبي لبنان (العربية)
lebanon 24
27/03/2024 09:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إنه قصف مجمعا عسكريا لحزب الله في جنوبي لبنان
lebanon 24
27/03/2024 09:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي يقول إن طائراته قصفت مبنى عسكريا لحزب الله في كفركلا جنوب لبنان (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 09:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
الجيش الإسرائيلي: قصفنا مبنى عسكريا تابعا لحزب الله ليلا في الخيام ونقطة استطلاع في كفركلا جنوب لبنان (العربي)
lebanon 24
27/03/2024 09:56:16 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
03:50 | 2024-03-27
03:49 | 2024-03-27
03:47 | 2024-03-27
03:25 | 2024-03-27
03:18 | 2024-03-27
03:17 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24