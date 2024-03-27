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ارتفاع عدد الشهداء إثر القصف الإسرائيلي على منازل المواطنين في #رفح جنوبي قطاع غزة إلى 9

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:42
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