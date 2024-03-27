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حزب الله يُعلن قصف مستعمرة كريات شمونة وقيادة اللواء ‌‏769 بعشرات الصواريخ ردا على مجزرة الهبارية

Lebanon 24
27-03-2024 | 02:44
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