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التحكم المروري: حركة المرور ناشطة على أوتوستراد جونية وكثيفة من انطلياس حتى الزلقا وعلى جادة شارل الحلو باتجاه الوسط التجاري-بيروت

Lebanon 24
27-03-2024 | 03:49
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