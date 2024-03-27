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يديعوت أحرونوت: نتنياهو سيلتقي اليوم بعائلات الجنود الأسرى في غزة للمرة الأولى منذ بداية الحرب
Lebanon 24
27-03-2024
|
04:33
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