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يديعوت أحرونوت: مجلس الحرب سيعقد جلسة مساء اليوم للتباحث في رد حركة حماس على منحى صفقة تبادل الأسرى (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 06:26
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