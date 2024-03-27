Advertisement

أخبار عاجلة

مقررة الأمم المتحدة للأراضي الفلسطينية: تعرضت لهجمات وتلقيت تهديدات عديدة منذ بدأت مهمتي في إعداد التقرير (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 07:36
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية: الضغوط الدولية وحدها هي التي أثنت إسرائيل عن طرد الفلسطينيين من غزة لأماكن أبعد (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 15:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مندوبة قطر الدائمة لدى الأمم المتحدة: نجدد إدانتنا بأشد العبارات التهديدات الإسرائيلية بشن عملية عسكرية في مدينة رفح (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 15:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
المقررة الأممية لحقوق الإنسان بالأراضي الفلسطينية لـ"الجزيرة": الفلسطينيون لا يحظون بالدعم الحكومي العربي الكافي
lebanon 24
27/03/2024 15:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
مقررة الأمم المتحدة الخاصة بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية: يبدو أن إسرائيل تنتهك الأوامر التي أصدرتها محكمة العدل الدولية قبل أسبوعين
lebanon 24
27/03/2024 15:00:03 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
08:56 | 2024-03-27
08:55 | 2024-03-27
08:51 | 2024-03-27
08:48 | 2024-03-27
08:47 | 2024-03-27
08:43 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24