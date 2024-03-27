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مجلس الوزراء المصري يقر موازنة 2024 - 2025 بإجمالي مصروفات 6.4 تريليون جنيه وإيرادات 5.05 تريليون (الشرق)

Lebanon 24
27-03-2024 | 08:56
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