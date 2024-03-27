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الخارجية الفلسطينية: ندين إجراءات إسرائيل لإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية في رام الله (العربية)

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:04
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