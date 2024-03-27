Advertisement

أخبار عاجلة

العراق يبرم اتفاقا لتوريد الغاز مع إيران لمدة 5 سنوات (الشرق)

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:07
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الجيش الأميركي: دعم إيران الحوثيين استخباريا وعسكريا يجعل من الصعب التنبؤ بموعد إنجاز مهمة "حارس الازدهار" (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة نافتوغاز الأوكرانية: هجوم صاروخي روسي أصاب موقعا لتخزين الغاز تحت الأرض في أوكرانيا (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
البيت الأبيض: بايدن والسوداني سيناقشان الإصلاح المالي وتحقيق استقلال العراق في مجال الطاقة (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
شركة النفط والغاز الأوكرانية: بعض المنشآت التابعة لنا تضررت جراء الضربات الروسية الليلية (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:06 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:48 | 2024-03-27
10:34 | 2024-03-27
10:29 | 2024-03-27
10:27 | 2024-03-27
10:26 | 2024-03-27
10:14 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24