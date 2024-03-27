Advertisement

أخبار عاجلة

خارجية الإمارات: ندين إعلان إسرائيل مصادرة 8000 دونم من منطقة الأغوار في فلسطين (الشرق)

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:19
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
الخارجية الإماراتية: نرفض كافة الممارسات الإسرائيلية التي تهدد بمزيد من التصعيد والتوتر في المنطقة (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الخارجية السعودي: شركاؤنا في المجتمع الدولي يؤيدون أن الطريق نحو الاستقرار بالمنطقة ولإسرائيل يتمثل بإقامة دولة فلسطينية (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: ندين إجراءات إسرائيل لإضفاء الشرعية على بؤرة استيطانية في رام الله (العربية)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
الخارجية الفلسطينية: حكومة إسرائيل تسابق الزمن لضم الضفة وشطب فرصة تجسيد الدولة الفلسطينية (الشرق)
lebanon 24
27/03/2024 17:16:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
14:10 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:14 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
14:56 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
10:48 | 2024-03-27
10:34 | 2024-03-27
10:29 | 2024-03-27
10:27 | 2024-03-27
10:26 | 2024-03-27
10:14 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24