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يديعوت أحرونوت: مسؤولون إسرائيليون يهددون باجتياح رفح نهاية رمضان أو بداية أيار (الشرق)

Lebanon 24
27-03-2024 | 09:55
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