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هنية خلال لقائه الرئيس الإيراني: إسرائيل لن تستطيع فرض معادلاتها على الشعب الفلسطيني لا بالحرب ولا بالسياسة

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:02
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