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متحدث عسكري إسرائيلي: الجيش أقر برنامج تدريب هذا العام ويركز على رفع جاهزية سلاح الجو لحرب على جبهة الشمال (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:29
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