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صحيفة هآرتس عن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: رصدنا إطلاق 110 صواريخ من لبنان على إسرائيل خلال اليومين الماضيين (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 10:48
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