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إيكونوميست عن مسؤولين أمنيين إسرائيليين: حجب الإمدادات عن غزة وسيلة للضغط على حماس من أجل إطلاق سراح الرهائن (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:23
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