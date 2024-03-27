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إعلام إسرائيلي: الجيش الإسرائيلي يعتقد أن التحركات السياسية مهمة لاستثمار مكاسبه الميدانية (الشرق)

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:37
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