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نائب المندوبة الأميركية في مجلس الأمن: هناك قلق كبير ومتزايد بشأن الوضع في غزة وعملية محتملة في رفح (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 11:38
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