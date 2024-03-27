Advertisement

أخبار عاجلة

المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحو 70% من سكان شمال غزة يواجهون جوعا كارثيًا (الجزيرة)

Lebanon 24
27-03-2024 | 12:58
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نسعى لاستئناف تمويل الأونروا من جانب الدول التي علقت تمويلها والرد على هواجس تلك الدول (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 21:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية: يتعين على إسرائيل إلغاء حظر عمل الأونروا في شمال قطاع غزة (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 21:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة: نحاول أن نوصل المساعدات الإنسانية في قطاع غزة حيث ما أمكن ذلك(العربي)
lebanon 24
27/03/2024 21:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة: المدنيون في رفح بحاجة إلى الحماية و لا نريد أن نرى أي نزوح قسري (الجزيرة)
lebanon 24
27/03/2024 21:20:10 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
15:28 | 2024-03-26 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
15:14 | 2024-03-27
15:10 | 2024-03-27
15:09 | 2024-03-27
14:51 | 2024-03-27
14:50 | 2024-03-27
14:49 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24