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أخبار عاجلة
الخارجية الأميركية: برنامج الحكومة الإسرائيلية الاستيطاني يتعارض مع القانون الدولي (الحرة)
Lebanon 24
27-03-2024
|
13:05
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