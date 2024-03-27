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أخبار عاجلة
مستوطنون يعتدون على طفل فلسطيني ويستولون على أغنام ويتلفون محاصيل زراعية في مسافر يطا جنوب الخليل (العربي)
Lebanon 24
27-03-2024
|
13:48
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