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إذاعة الجيش الإسرائيلي: قواتنا بدأت بمهاجمة أهداف لحزب الله في جنوب لبنان رداً على استهداف كريات شمونة

Lebanon 24
27-03-2024 | 13:58
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