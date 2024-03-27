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ميقاتي خلال لقائه ميلوني: نؤكد التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لاسيما القرار 1701 ووجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:47
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ميقاتي التقى ميلوني: لبنان ملتزم بالقرار 1701 وعلى إسرائيل وقف اعتداءاتها علينا
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27/03/2024 23:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: عندما نصلُ إلى وقف الإنتهاكات الإسرائيلية واستعادة الأراضي اللبنانية المحتلة فنحن نكون ملتزمين بالقرار 1701 ونتعهد بتطبيقه كاملاً عبر وجود الجيش في الجنوب
lebanon 24
27/03/2024 23:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: متمسكون بالقرار 1701 كاملاً على شرط أن توقف إسرائيل انتهاكاتها للبنان والتي بلغت 35 ألف انتهاك منذ العام 2006 ولغاية العام 2024
lebanon 24
27/03/2024 23:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: لالزام اسرائيل بتطبيق كل القرارات الدولية ولا سيما الـ 1701 وكل القرارات المتعلقة بلبنان والانسحاب من كل الاراضي اللبنانية التي لا تزال محتلة
lebanon 24
27/03/2024 23:13:29 Lebanon 24 Lebanon 24
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