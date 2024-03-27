ميقاتي خلال لقائه ميلوني: نؤكد التزام لبنان بالتطبيق الكامل لكافة القرارات الدولية الخاصة به لاسيما القرار 1701 ووجوب أن تلتزم إسرائيل بتطبيقه كاملاً ووقف اعتداءاتها على سيادة لبنان

Lebanon 24