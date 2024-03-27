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ميقاتي وميلوني: يجب تضافر الجهود الدولية والتنسيق بين لبنان وإيطاليا ومع أوروبا عموماً للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:50
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