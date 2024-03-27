Advertisement

أخبار عاجلة

ميقاتي لميلوني: نشكر دعم إيطاليا المستمر للجيش ومساهمتها الدائمة في عداد قوات "اليونيفيل"

Lebanon 24
27-03-2024 | 14:51
A-
A+
Default-Document-Picture.jpg
Default-Document-Picture.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Advertisement
مواضيع ذات صلة
"لبنان 24": سقوط مسيّرة اسرائيلية في وادي اللبونة والجيش وقوات اليونيفيل يحاولون الاقتراب لسحبها
lebanon 24
27/03/2024 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي استقبل وفد "الكونغرس": لإستمرار الدعم الأميركي للجيش
lebanon 24
27/03/2024 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
القوات الروسية تقتحم "أفدييفكا" بأعداد "كبيرة جدا"
lebanon 24
27/03/2024 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
ميقاتي: تعمل الحكومة مع "اليونيفيل" للحفاظ على الاستقرار ومنع أي تصعيد إضافي للتوتر
lebanon 24
27/03/2024 23:14:04 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24
lebanon 24
02:40 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
05:49 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
04:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
13:18 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
00:00 | 2024-03-27 Lebanon 24 Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في أخبار عاجلة Lebanon 24
17:08 | 2024-03-27
17:06 | 2024-03-27
16:56 | 2024-03-27
16:44 | 2024-03-27
16:13 | 2024-03-27
16:11 | 2024-03-27
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
رمضانيات
عربي-دولي
فنون ومشاهير
متفرقات
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24