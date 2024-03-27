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وسائل إعلام إسرائيلية: الصواريخ التي أطلقها حزب الله نحو "كريات شمونة" بحسب خبراء المتفجرات ثقيلة وذات رأس متفجر كبير (الميادين)

Lebanon 24
27-03-2024 | 15:10
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