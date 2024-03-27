سمير جعجع: غير مقتنع بنتيجة لقاء بكركي ولا سيما انه لا يستشرف جدوى منه ولكن تأتي مشاركة "القوات" لأسباب مختلفة وفي طليعتها "من أجل الكنيسة"

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